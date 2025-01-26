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Doktorun itirafları kan dondurdu! Bir yeni doğan skandalı daha

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İstanbul'daki bir özel hastanede çalışan doktor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne adaylarının sosyal medyada video çekmek uğruna erken doğum yaptırıldığını iddia etti. İddialar üzerine Sağlık Bakanlığının 'Sağlıklı Çözüm' isimli sosyal medya hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün soruşturma başlatmış olduğu bildirildi.

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

ANNE ADAYLARI ERKEN DOĞUMA ALINDI, SEZARYEN YOLUYLA DOĞUM YAPTIRILDI

Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

"YENİ DOĞANLARA YAPILANLARIN ÇOK DAHA KÖTÜSÜ..."

Doktor, yaptığı paylaşımda, "Yeni doğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığına bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.

Doktorun itirafları dehşete düşürdü! Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

Doktorun itirafları kan dondurdu! Bir yeni doğan skandalı daha
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Alayınızın aw yetti lan artik

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Haber YorumlarıYusuf Aydin:

Bu ülkede PKK teröründen daha tehlikeli bir sağlık ve hastane terörünün olduğu artık saklanamayacak bir gercek topuk kanı vakaları erken doğum sezaryan doğum vurulan iğneler yanlış teşhisler insanların sağlam hasteneye gidip tabutla çıkmaları devletin bu işe ciddi bir şekilde el atması gereken resmen hastanelerden korkar olduk şahsen hasta olsam bu şartlarda asla hasteneye gitmem

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