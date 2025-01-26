Doktorun itirafları kan dondurdu! Bir yeni doğan skandalı daha

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan doktor E.E., kendi sosyal medya hesabından çalıştığı hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamelede bulunulduğunu iddia eden paylaşımlarda bulundu.

ANNE ADAYLARI ERKEN DOĞUMA ALINDI, SEZARYEN YOLUYLA DOĞUM YAPTIRILDI

Sosyal medyaya video çekilmesi amacıyla anne adaylarının erken doğuma alındığı ve sezaryen yoluyla doğum yaptırıldığı şeklinde iddialarda bulunan doktor, buna karşı çıktığı için tehdit edildiğini belirtti.

"YENİ DOĞANLARA YAPILANLARIN ÇOK DAHA KÖTÜSÜ..."

Doktor, yaptığı paylaşımda, "Yeni doğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadelerini kullandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Sosyal medyada iddiaların yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığına bağlı 'Sağlıklı Çözüm' hesabından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün iddialar hakkında inceleme başlattığı duyuruldu.