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Yenidoğan Çetesi'nin 47 sanıklı davası 18 Kasım'da başlıyor

Yenidoğan Çetesi'nin 47 sanıklı davası 18 Kasım'da başlıyor
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden oldukları iddia edilen örgüte yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. 22'si tutuklu 47 şüpheli, 18 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul'da bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine sebep oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. "Yenidoğan çetesi" davasının 18 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da gerek olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede şüpheliler için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, ölen 10 bebeğin "maktul", 5 kişinin "müşteki", Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İstanbul İl Müdürlüğünün "suçtan zarar gören", 19 hastane ve sağlık şirketi "malen sorumlu", 47 kişi de "şüpheli" olarak yer aldı.

SGK'DAN ÜST SINIRDAN ÖDEME ALMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Doktor Fırat Sarı'nın lideri olduğu iddia edilen suç örgütünün sevk ve idaresini Doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilen iddianamede, suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yaparak SGK'den üst sınırdan ödeme almak olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi istanbul 3-sayfa Güncel Hakim Hukuk Suç

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