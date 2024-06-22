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İstanbul'da "Anucur" çetesine "Şehit Hakan Telli" operasyonu kamerada: Uzi, balistik yelek, kar maskeleri bulundu

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Kağıthane'de geçen yıl evlerine yapılan baskında polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden "Anucur" çetesine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Kağıthane'de geçen yıl evlerine yapılan baskında polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden "Anucur" çetesine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kameralara yansırken, evde yapılan aramada otomatik silah, balistik yelek, kar maskeleri ve uyuşturucular ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yaşanan olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat gece yarısı bir adrese baskın düzenlemişti. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olurken, memur A.Y.Ç. ise göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.

Şehit Hakan Telli'yi şehit etmişlerdi

Saldırganlardan Diyar Anucur (18) ise ölü olarak ele geçirilmişti. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar da gözaltına alınmıştı. Tüm bu yaşanan çatışma anları ve yaşananlar İhlas Haber Ajansı (İHA) kameralarına anbean yansımıştı. Yaşananların ardından devam eden günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden "Anucur" suç örgütüne operasyonlar düzenleyip çok sayıda şahsı yakalamıştı. Suç örgütüne yönelik soruşturmada 51 sanık hakkında 5'er yıldan 146'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"Anucur" çetesine özel harekat destekli operasyon

Çeteye yönelik çalışmalar devam ederken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Hamidiye Mahallesi'nde iki adreste "Anucur" çete üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısını kırdıkları daireye giren polis ekipleri, şüpheli 3 şahsı etkisiz hale getirdi.

Otomatik silah, balistik yelek, kar maskeleri ve uyuşturucular

Ardından dairede arama yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, mutfak bölümündeki çekmecede "Uzi" diye tabir edilen otomatik silah ve mermilerini, 92 parça bonzai, 6 parça kokain, kırmızı reçete ile satılan haplar, hassas terazi, balistik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi. Aramaların ardından kelepçelenen 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çete üyesi 3 şahıs tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 2 suç kayıtlı Tuğcan U., 2 suç kaydı bulunan Doğanay D. ve Hazal G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefeti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daireye yapılan operasyon anları ise kameralara anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kağıthane İstanbul Memur Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Haberler

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