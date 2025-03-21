İstanbul Barosu yöneticilerinin 'görevden alınma' davasında ikinci duruşma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Barosu yöneticilerinin, kendilerine verilen yetkiyi "amaç dışı" kullandıkları iddiasıyla açtığı ve baro yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesini talep ettiği davaya devam ediliyor.

BİRÇOK AVUKAT VE İZLEYİCİ SALONA GİREMEDİ

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dava, izleyicilerin fazla olması dolayısıyla İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor. Duruşmayı izlemek isteyen çok sayıda avukat ve STK temsilcisi erken saatlerde adliyeye geldi. 350 kişilik salon izleyiciler için yetersiz kaldı. Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, çok sayıda baro başkanı ve avukatın yanı sıra yurt dışından gelen gözlemciler de izliyor.

"SAVUNMA SUSMADI, SUSMAYACAK"

Duruşmaya, hakkındaki bir soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in SEGBİS aracılığıyla katıldığı sırada, salondaki avukatlar "Savunma susmadı, susmayacak" sloganı attı. Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

ARA KARAR İTİRAZI

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ahmet Ergin vekili Av. Engin Deniz Ergin söz alarak, Önceki duruşma zaptı HMK 154 e göre tutulmamıştır." dedi ve öncelikle talepler hakkında ara karar verilmesi gerekmektedir. Mahkeme başkanının tüm talepler alınmadan ara karar almayacağını ifade etmesi üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ezgi Şahin Yalvarıcı vekili Av. Baran Doğan söz alarak "Ara karar kurmak zorundasınız. Daha zabıt yok ortada." diye itiraz etti.

DOSYANIN AYM'YE GÖNDERİLMESİ TALEBİ

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ise beyanında, önceki celse başsavcılığının davaya gerekçe olarak gösterdiği Avukatlık Kanunu'nun "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır" düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirttiklerini anlattı.

Kaboğlu, bu sebeple düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurulması gerektiğini dile getirdiklerini belirterek, "Gerekçe de belirtmediniz. Ret kararınız da Anayasaya aykırıdır. Dosyayı Anayasa'ya aykırılık itirazımız kapsamında AYM'ye göndermenizi tekrar talep ediyoruz" dedi.

"BU DAVA YOK HÜKMÜNDEDİR"

İstanbul Barosu Başkan Vekili Mehmet Köksal da, "Bu davanın başından beri birçok hata yapılmakta ve birçok hukuki absürtlük de devam etmektedir. Anayasa aykırılık konusunda söylenenlere katılıyorum. Bu dava yok hükmündedir. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

"SAVCILIK ELİNE ÇEKİCİ ALMIŞ, HERKESİ ÇİVİ ZANNEDİYOR"

Baro Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Şahin Yalvarıcı'nın avukatı Baran Doğan ise "İstanbul Savcılığı bugünlerde kötü işler yapıyor. İlk önce bir ceza davası, sonra da hukuk davası açıyor. Usulleri bu oldu. Arkasına medya gücünü alıp tüm davaları zehirliyorlar. Savcılık eline çekici almış, herkesi çivi zannediyor. Ama 65 bin avukatın çivi olmadığını onlara göstereceğiz" dedi.

"BAŞSAVCILIK ANLADIĞIM KADARIYLA TÜM TUŞLARA BASIYOR"

Tutuklu Baro Yönetim Kurulu Üyesi Epözdemir de, "Ceza davasını beklemeden bence davayı ret bile edemezsiniz. Zannetmeyin ki size kurulan baskılar bizim kulağımıza gelmiyor" diye konuştu.

TBB Başkan Erinç Sağkan da davanın Türkiye'deki 200 bin avukatı ilgilendirdiğini söyledi ve "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı anladığım kadarıyla tüm tuşlara basıyor. Kendisini denetlenemez görüyor. Artık kamuoyuna yaptığı açıklamalarda bile lekelenmeme hakkını hiçe sayabiliyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu, Suriye'de öldürülen gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Paylaşımın ardından İstanbul Barosu hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Daştan ve Bilgin'e "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan açılan soruşturmalara atıf yapılarak "terör soruşturması" başlatılmıştı.

İddianamede, baro başkanının ve yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini kendilerine verilen yetkiler ve görevler dışında kullandığı öne sürülmüştü.

İddianamede, İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" ve "basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede siyasi yasak da istenmişti.