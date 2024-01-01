İsrail Yüksek Mahkemesi, tartışmalı yargı reformunu iptal etti

İsrail'de Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7'ye karşı 8 oyla iptal etti. Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.

YÜKSEK MAHKEME, TARTIŞMALI YARGI REFORMUNU İPTAL ETTİ

İsrail'de ülke çapında büyük protestolara yol açan tartışmalı yargı reformuna yönelik itiraz, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelenerek karara bağlandı. Yüksek Mahkeme heyeti, mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı 7'ye karşı 8 oyla iptal etti.

Söz konusu karar ile Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde ilk kez Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı iptal etmiş oldu.

Heyette yar alan 15 yargıçtan 12'sinin mahkemenin Temel Yasaları iptal etme yetkisine sahip olduğu konusunda hemfikir olduğu belirtilirken, söz konusu karar emsal niteliği taşıyor. Hükümet ise, karara tepki göstererek, Yüksek Mahkeme'nin Temel Yasaları iptal etme yetkisinin olmadığını savunuyor.

TASARI 24 TEMMUZ'DA KABUL EDİMİŞ VE ÜLKEDE PROTESTOLARA NEDEN OLMUŞTU

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz'da mecliste 3'üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti. Muhalefet ise meclisi terk ederek oylamayı boykot etmişti. Ülkede protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmıştı.

İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor.

Yasanın öngördüğü bazı değişiklikler şunlardı: