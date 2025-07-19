İsrail Meclis Milletvekili Ayman Odeh'e Saldırı

İsrail Meclisi'nde (Knesset) milletvekili olan Arap Ayman Odeh'in bulunduğu araç, Tel Aviv'in güneyindeki Ness Ziona kentinde İsraillilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, "Araplara ölüm" sloganları attı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Arap aşiretleri ile Dürziler arasındaki çatışmaların ardından İsrail'de Araplara yönelik ırkçı eylemler gerçekleştiriliyor. İsrail Meclisi'nde (Knesset) milletvekili olan Arap Ayman Odeh'in bulunduğu araç, Tel Aviv'in güneyindeki Ness Ziona kentinde İsraillilerin saldırısına uğradı. Kente bir protestoda konuşma yapmak üzere gelen Odeh'in bulunduğu aracı durduran saldırganlar, araca vurarak, "Araplara ölüm" sloganları attı. Odeh'e "terörist" diye bağıran saldırganlar, Arap milletvekilinin içinde bulunduğu aracın arka camını kırdı.

Olayda 3 kişi gözaltına alındı

İsrail polisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ness Ziona'da bir milletvekilinin aracına yönelik saldırı ve mala zarar verme suçlamasıyla 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis, olayı "olağandışı ve tehlikeli" olarak tanımlarken, gözaltına alınanların sorgulanacağını, görüntülü kanıtların inceleneceğini ve olaya karışan diğer kişilerin de kimlik tespiti yapılarak tutuklanacağını belirtti. - TEL AVİV