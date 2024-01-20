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İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı ve yardımcısı hayatını kaybetti

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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında bulunan bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Sadık Umidzade ve yardımcısı hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları Ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir kez daha siyonist İsrail rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırmış ve saldırı sonucu İranlı 4 askeri danışman hayatı kaybetmiştir" denildi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın El Mazze Mahallesinde İran'a ait olan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucunda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü İstihbarat Komutanı Tuğgeneral Sadık Umidzade ve yardımcısı hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSUNDAN SURİYE'DE HAVA SALDIRISI: 4 ÖLÜ

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın El Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir kez daha siyonist İsrail rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırmış ve saldırı sonucu İranlı 4 askeri danışman hayatı kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı ve yardımcısı hayatını kaybetti

Suriye resmi devlet haber ajansı SANA da saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak en az 4 kişinin öldüğünü belirtti. Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı ise hedef alınan binanın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu aktardı.

İsrail'in Suriye'ye saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanı ve yardımcısı hayatını kaybetti

DEVRİM MUHAFIZLARININ 2 ÜST DÜZEY YETKİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devrim Muhafızları İsrail Suriye İran Savaş ve Çatışma Orta Doğu Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Mustafa Yaşar:

İsrail ile İran ın danışıklı döğüşü başladı. Bahaneler hazır!!! Gerginlik artacak, itrail kutsal topraklara füze atacak, sözde kutsal toprakları koruma adına İran kutsal topraklara girecek !!! Sözde İsrail'e karşı savaşacak!!! Tabi kutsal topraklara girince İslam'ın başı olacak. ! Bunu gören Müslüman ülkeler İran'a karşı çıkacak!!! Birbirine girecek!! İtrail de istediğini yapmış olacak. Müslümanlar birbirine düştü. Savaşma savaştır taktiği

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Sabahattin Polat :

Hastalıklı bir beynin safsatası

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sade vatandaş:

ASLINDA İKİSİDE BİRBİRLERİYLE KARDEŞ SAYILIR NE OLDUDA BÖYLE BİRBİRLERİNE DÜŞTÜ

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Tutankamon Hoca:

Helal be yehovaniza kurban

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