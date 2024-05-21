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Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası tespit edildi. İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü.

Isparta'da Eğirdir Gölü'nde bulunan 7 adet el bombası İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü.

Olay, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Babasultan mevkii halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs günü akşam saatlerinde göle yüzmek için giren bir vatandaş göl kıyısında patlayıcı madde olduğunu görerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından gölde 7 adet el bombası olduğunu tespit edildi. Akşam saatlerinde gölde bulunan bombalar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gelen ekip tarafından gölden çıkarılarak imha edilmek üzere Eğirdir Dağ Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına götürüldü. El bombalarının çıkarıldığı esnada emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında da yine aynı bölgede 11 adet el bombası bulunmuş, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen ekip tarafından imha edilmişti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Eğirdir Isparta 3.Sayfa Güncel Haberler

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