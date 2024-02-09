İspanya'da bir kadın, yaşları 13 ve 15 olan iki çocuğu tarafından öldürüldü. Çocuklar cinayete kaçırılma süsü vermeye çalıştı

İspanya'da 48 yaşındaki Silvia Lopez Gayubas, aracının içinde kafasına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu. Polis soruşturması sonucunda, evlatlık olarak aldığı 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın gençler tarafından kurgusal bir kaçırma girişimi olarak planlandığı düşünülüyor. Büyük evlatlık çocuk gözaltına alındı ve mahkemeye çıkacak. Gayubas'ın boğazında ağır bıçak yaraları bulundu. Gençlerin, cinayeti işledikten sonra kaçırılma süsü vermeye çalıştıkları belirlendi. Cinayetin neden işlendiği hala araştırılıyor.

İspanya'da 48 yaşındakiSilvia Lopez Gayubas isimli kadın, aracının içinde kafasına poşet geçirilmiş bir şekilde ölü olarak bulundu.

Polisin yaptığı soruşturma sonrası evlatlık olarak aldığı 13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Polis olayı gençlerin kurgusal bir kaçırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel bir sözcü bu sabah, kurbanın büyük evlatlık çocuğunun, 15 yaşında olanın, gözaltına alındığını ve yakındamahkemesine çıkacağını doğruladı.

Gayubas'un cesedi, arabasının arka koltuğunda bulunduktan sonra yapılan değerlendirmede boynunda ağır bıçak yaraları tespit edildi.

Gençlerin, cinayetten önce büyükannelerini arayıp kaçırıldıklarını söyledi. Polis, gençlerin cinayeti işledikten sonra cinayete kaçırılma süsü vermeye çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin cinayeti neden işledikleri ilgili soruşturma devam ediyor.