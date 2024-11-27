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Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı

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Kocaeli'de kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.'yi, eşcinsel olduğu gerekçesiyle dövüp uyguladığı şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştığı suçlamasıyla yargılandığı davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Hakaret' ve 'Yağma' suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Fırat Kaya, 2 ay önce tutuklu bulunduğu Bolu Açık Cezaevi'nden firar etti. Kaya, ekiplerin çalışmasıyla Yalova'daki evinde uyurken yakalandı.

22 Mart 2021'de İzmit'te bir bağ evinde meydana gelen olayda Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınarak dövüldü. Fırat Kaya, Engin E.'yi darbettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin şikayeti üzerine Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, eylemin 'Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu' kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5'er yıl, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'Hakaret' suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11'er ay hapis cezası verdi. Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A.'nın 'Yağma' suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

SAVCININ İTİRAZIYLA YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkemeye heyeti, tüm sanıkların, yargılanma sürecinde cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, sosyal medyada tepkilere neden olan karara, Cumhuriyet savcısı da itiraz etti. Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Kaya, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

2 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Fırat Kaya, cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere gönderildiği Bolu Açık Cezaevi'nden 2 ay önce kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte kaldığı evde uyurken yakalandı. Tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Kaya'nın, birlikte yaşadığı engelli kız arkadaşına da şiddet uyguladığı ve 5 ilde işlediği, aralarında 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yaralama'nın da olduğu 8 ayrı suçtan, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla gelecek ilk yerde yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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