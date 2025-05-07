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İş Görüşmesine Giden İşçi Şantiyenin Önünde Ölü Bulundu

İş Görüşmesine Giden İşçi Şantiyenin Önünde Ölü Bulundu
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Antalya'da bir inşaat işçisi iş görüşmesi için gittiği şantiyenin önünde ölü bulundu. Olay, sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Suriye uyruklu İydo E.'nin hayatını kaybettiği şeklinde belirlenirken, soruşturma başlatıldı.

Antalya'da bir kişi, iş görüşmesi için gittiği şantiyenin önünde ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5772 Sokak'ta meydana geldi. Yeni tamamlandığı öğrenilen 4 katlı bir binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu inşaat işçisi İydo E. (37) olduğu tespit edildi. Üzerinde bir miktar para bulunan işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İnşaat firması yetkililerinin, İydo E.'nin sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi'nde inşası başlayacak bir inşaatta çalışmak üzere iş görüşmesine geldiğini, öğleden sonra tekrar inşaat alanına geldiklerinde işçinin cansız bedeniyle karşılaştıklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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