İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sena Düzgün, Onkoloji Hastanesi bahçesindeki ağaçta asılı halde ölü bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gece evine dönmeyen Sena Düzgün'ün ailesi, sabah saatlerinde kayıp ihbarında bulundu. Annenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine yapılan arama çalışmaları sonucu genç kadının cansız bedeni, sabah saatlerinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Sena Düzgün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HOCASINA CENAZEMİ ALIN DİYE MESAJ ATMIŞ

Öte yandan Düzgün'ün, kurs hocasına bir mektup bırakarak intihar edeceğini belirttiği ve konum bilgisi paylaşarak "Cenazemi alın" mesajı gönderdiği, ölüm anını kayda aldığı iddia edilirken, Instagram hesabında intihardan bir gün önce, notlar kısmına "26.05 2025, Sağlıksız bir birey. Bir ölünün hatıra defteri" yazdığı bildirildi.

YASAK AŞK İDDİASI

Düzgün'ün üniversitede görevli bir akademisyen ile yasak ilişki yaşadığını ve bu ilişkinin sona ermesinin ardından intihar ettiği iddia edildi.

MEKTUBU ORTAYA ÇIKTI: ASIL MESELE AHMET

Yasak aşk iddiası tartışılırken Düzgün'ün bıraktığı mektup ortaya çıktı. Mektubunda "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığımı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarımın başında. Ağlamak istemeyen evine gitsin annem de dahil. Ve... Asıl mesele Ahmet, asla mezarıma gelmesin." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA VAR

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada ise olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliğinin mevcut olduğu, asılsız söylenti ve iddiaların paylaşıldığı belirtildi.

Resmi makamlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena DÜZGÜN'ün vefatı nedeniyle bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, olayla ilgili yoğun bir bilgi kirliliği mevcut olup asılsız söylenti ve iddialar paylaşılmaktadır. Konu Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından tahkik edilmekte olup konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Üniversitemiz idaresi, süreci büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip etmektedir. Süreç tamamlanmadan konuyla ilgili yapılan bütün açıklamalar manipülatif olmaktan öteye geçmeyecektir. Resmi makamlarca olay netliğe kavuşturulmadan yapılacak hiçbir açıklamaya, habere itibar edilmemesi, öğrencimizin rûhâniyatının incitilmemesi adına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir."