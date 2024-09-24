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İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu

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Kilo vermesinden şikayet ettiği ve yardım istediği paylaşımından saatler sonra Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar eden fenomen Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi çıktı. Haberi alan Polat ailesi gece yarısı soluğu hastanede aldı.

"Kendime uygun damat bulamıyorum" diyerek kendi kendiyle evlenen fenomen Kübra Aykut, verdiği kilolardan şikayet ettikten saatler sonra Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Geriye bir mektup bırakan fenomenin sevgilisi de tanıdık çıktı.

POLAT AİLESİ HASTANEYE KOŞTU

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitedeki evinden düşen TikTok fenomeni Kübra Aykut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aykut'un Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi olduğu öğrenildi. Dün akşam haberi alan Engin ve Dilan Polat çifti de soluğu hastanede aldı.

"ENES UZUN ZAMANDIR HAYATIMDA"

Kübra Aykut, dün evinde çektiği videolarla 44 kiloya kadar düştüğü için halsiz olduğunu belirterek evinin temizliği için arkadaşlarından yardım istemişti. Her gün bir kilo verdiğini ve çok iştahsız olduğunu söyleyen Aykut, takipçilerinden gelen "Aşk yaramadı sana" mesajlarına "Siz kafayı mı yediniz? Hepiniz buna bağlayamazsınız. Size bir sır vereyim mi? Enes benim hayatımda yeni değil. Baya uzun bir süredir hayatımda sadece siz bilmiyordunuz. Ben 1 aydır böyleyim" dedi.

İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu

İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu

İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu

İntihar eden Kübra Aykut, Dilan Polat'ın avukatının sevgilisi çıktı! Aile hastaneye koştu
Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Sosyal Medya Sultanbeyli Dilan Polat Çetinkaya 3-sayfa Yaşam

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Yorumlar (3)

TUĞBA ÖZYILMAZ:

yazık edmış kendıne ıntıhar eden sonmsuz cehennenmde yazık ahıretını yakmıs acıdım sana

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6
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Barış O. B.:

Bu ailenin adı iyi bir şey ile anılmayacak mı? İşin garip tarafı bu insanlar dışarıda ve milyonlarca takipçisi var. Alın size ülkenin özeti

6
0
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AbdulMetin:

Zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, daha yazayım mı? Kula Bela gelmez Hak yazmadıkça, Hak bela yazmaz Kul azmadıkça...!!! Rahman ve Rahim olan yalnız odur...

4
0
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