İngiltere'de polis, şafak operasyonları ile şiddet olaylarına karışan kişileri gözaltına almaya başladı

Bu sabah, şiddet olaylarına karıştığı şüphelenilen suçluları yakalamak için ülke genelinde şafak baskınları düzenlendi. Polis, olaylara karışan şüphelileri tespit etmek amacıyla MOBESE görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Londra Emniyet Müdürü Sir Mark Rowley, geçen hafta Whitehall'daki protestolara katılan "en şiddet yanlısı" kişilerin evlerine baskın düzenlediklerini açıkladı. Bu kişileri "suçlu serseriler" olarak nitelendiren Rowley, onların vatansever olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti ve "saçmalık" olarak niteledi. Ayrıca, Birleşik Krallık genelindeki toplulukların gösterdiği birlik beraberlik ruhunu takdirle karşıladığını belirtti.

Şiddet olayları, üç genç kızın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Southport'ta başlamış ve kısa sürede diğer şehirlere yayılmıştı. Bu olaylar sırasında çok sayıda polis memuru yaralanmış ve geniş çaplı maddi hasar meydana gelmişti.

Merseyside Polis Teşkilatı, bölgelerindeki olaylarla ilgili bilgisi olabilecek 14 kişinin MOBESE görüntülerini yayınladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, şu ana kadar 42 kişi tutuklandı, 15 kişi suçlandı ve 3 kişi hapse atıldı.

Başkomiser Paul Speight, yaptığı açıklamada, "Gelen bilgileri, görüntüleri ve kayıtları titizlikle incelemeye devam ediyoruz. Tespit edilen herkesi tutuklamak, suçlamak ve adalet önüne çıkarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Speight ayrıca, "Önümüzdeki günlerde daha fazla tutuklama olacak ve şu anda rahat oturan birçok kişinin kapısı yakında çalınacak. Merseyside'a gelecekte şiddet getirme niyetinde olan herkese açık bir mesajım var: sizi mutlaka bulacağız ve adalet önüne çıkaracağız" diye ekledi.

Polis, yayınlanan MOBESE görüntülerindeki şüphelilerin çoğunun yüzlerinin maskeli olduğunu, ancak bazılarının yüzlerinin net bir şekilde görülebildiğini ve bu kişilerin en kısa sürede tespit edileceğini belirtti.