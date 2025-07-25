İnegöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İnegöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevre sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları bir süre daha devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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