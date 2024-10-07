İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü

Fatih'te iki genç kadının 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesi, 'İncel' denen sapkın ve şiddet içerikli bir akımla tanışmamıza neden oldu. Korkunç olayın ardından Semih Çelik'in cep telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. Özellikle Darkweb, Discord, Reddit gibi platformlarda hızla yayılan bu akımla ilgili gelen bilgiler korkunç. Kullanıcı sayısı tahmin edilenden çok daha fazla olduğu ortaya çıkan bu platformlarda sapkın ideolojilerden, pedofiliye kadar pek çok suç adeta kol geziyor.

"AİLELER DİKKAT BU BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ"

İncel şiddetin kol gezdiği platformlarla ilgili uyarılarda bulunan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bu uygulamaların zararları ve ebeveynler için dijital güvenlik konusunda önerilerde bulundu. Son günlerde Türkiye gündemini sarsan korkunç olaylarla hayatımıza giren İncel şiddet ile ilgili Haberler.com'a dikkat çeken açıklamalarda bulunan Eraslan, Türkiye'de de incel topluluklar sosyal medya platformlarında hayli aktif. Forum sayfalarında şu tip duyurular var, "Çirkin misiniz? Yaşınız 20'lere, 30'lara geldiği halde hâlâ bir kızla doğru düzgün ilişki kuramadınız mı? O zaman yeriniz tam da burası." Ki X'te yaptığım kolay bir aramayla Turkİnceller başlığı ile gruplar açıldığı, sohbet odaları kurulduğu, Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i vahşice öldüren 19 yaşındaki Semih Çelik'e övgüler düzüldüğü, "intikam" nağraları atıldığını gördüm. Kadınlardan "hakları" olanı almaları eğer alamayacaklar ise zorla almanın muhakkak bir yolu olduğunu yazanlar ile açık açık, cinayet ve tecavüze teşvik edenler de var. Tabii bu buzdağının sadece görünen yüzü" ifadelerini kullandı.

NEDİR BU İNCEL?

Eraslan İncel şiddetle ilgili bilinmeyenleri şöyle anlattı: İngilizcede "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekar" tamlamasının kısaltılması olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman olan ve şiddet yanlısı kişiler için kullanılıyor. Kadın nefretini fiiliyata dökenler de oldu. 2014 yılında ABD, California'da 22 yaşında Elliot Rodger isimli bir genç "bakir olduğu, bugüne kadar hiçbir kadını öpmediğini ve kadınlara savaş açtığını" söylediği bir video çekip, hiç tanımadığı 6 kadını katlettikten sonra intihar etti. Sosyal medyada incel hareketini öven ve kadın düşmanlığı içeren paylaşımlar yapan 25 yaşındaki Alek Minassian, 2018'de kiraladığı bir minibüsle insanların arasına dalarak, 10 kişiyi öldürdü. 2020'de Kanada, Toronto'da 17 yaşındaki saldırgan, takıntılı olduğu 24 yaşındaki genç kadını balta ile keserek, öldürdü. Cinayetlerin işleniş biçimlerinin benzerliği tesadüften öte olsa gerek. Uzmanların, Avrupa Birliği için inceller hakkında hazırladığı kitapçığın özetinde şu ifade var: "Yanında birilerini daha götürme düşüncesi hâkim olduğu için bu kişiler, intihar girişimlerinde, bireysel/ kitlesel saldırı eylemlerine başvurur."

Eraslan açıklamalarına ebeveynler için dijital güvenlik konusunda bazı önerilerek devam etti:

Çocukların Çevrimiçi Faaliyetlerini İzleyin: Çocuklarınızın ziyaret ettiği internet sitelerini ve kullandıkları sosyal medya platformlarını yakından takip edin. Onların kimlerle iletişim kurduğunu bilmek, güvenli çevrimiçi alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olur.

Açık ve Destekleyici İletişim Kurun: Çocuklarınıza internette karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında bilgi verin. Sorular sormalarına ve herhangi bir rahatsız edici durumla karşılaştıklarında size haber vermelerine olanak tanıyın.

Güvenlik Ayarlarını Kullanın: Ebeveyn denetimleri ve güvenlik ayarları, çocuklarınızın internette güvenli bir şekilde gezinmesini sağlayabilir. Olası zararlı içeriklere karşı filtreleme yaparak çevrimiçi deneyimlerini daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Şüpheli Durumları Bildirin: Sosyal medya platformlarında çocuklarınızı tehdit eden ya da şiddeti teşvik eden içeriklerle karşılaşırsanız, bu içerikleri mutlaka ilgili platforma bildirin. Ayrıca, ciddi bir tehdit durumunda yetkililerle iletişime geçin.

Bu öneriler, çocuklarınızın dijital ortamda güvende kalmalarına yardımcı olabilir. Ebeveyn olarak, çevrimiçi riskleri önceden bilmek ve çocuklarınızı bu konularda bilinçlendirmek çok önemlidir.