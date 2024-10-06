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İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
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Balıkesir'in Marmara Adası İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında silahla vurularak öldürüldü. Zanlının olayın ardından yolcu gemisiyle Erdek'e kaçma ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Erdek Limanı'nda geniş çaplı önlem aldı.

Marmara Adası'nda İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu makamında 5 el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardında kaçan katil zanlısı Selçuk A. için ekipler harekete geçti.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

MAKAMINDA 5 KURŞUN

Olay saat 15.00 sıralarında Hükümet Caddesi'deki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında meydana geldi. Binadan 5 el silah sesi gelmesi üzerine, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapan polis ekipleri, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yakupoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Kaymakamı Elif Çelik olay yerine gelerek incelemede bulunurken, Murat Yakupoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

MOTOSİKLETLİ VE KASKLI ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu vurduktan sonra, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtildi.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

KATİL ZANLISI İÇİN YOLCU GEMİLERİ ARANIYOR

Katil zanlısı Selçuk A.'nın Marmara'dan bir yolcu gemisiyle Erdek'e kaçma ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Erdek Limanı'nda geniş çaplı önlem aldı. Jandarma ekipleri, Marmara'dan gelen tüm yolcu gemilerini büyük bir titizlikle arıyor. Ekipler gemideki yolcuları ve araçları tek tek kontrol ederek zanlının izini sürerken, liman bölgesinde güvenlik önlemleri de artırıldı.

İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Marmara Adası Balıkesir Jandarma Marmara Erdek Tarım

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