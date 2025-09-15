Haberler

İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında

Güncelleme:
CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A., hemşire sevgilisini gizlice çektiği videolar ve gönderdiği tehdit mesajlarıyla şantaj yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Dosyaya WhatsApp mesajları ve uzun telefon görüşmeleri delil olarak girdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde evli ve 2 çocuk babası CHP İlçe Başkanı M. V. A. (42), hemşire sevgilisini gizlice çektiği görüntülerle şantaj yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

TEHDİT MESAJLARI DOSYADA

Kaş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dosyasına, müştekinin sunduğu WhatsApp ve SMS tehdit mesajları ile uzun süreli telefon görüşme kayıtları girdi. Mahkemeye sunulan ekran görüntülerinde sanığın, mağdura "Sen benim menzilimsin, benimsin, senden asla vazgeçmem" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

HER GÜN 4-5 SAAT GÖRÜŞMÜŞLER

Sabah'ta yer alan habere göre; HTS kayıtlarına göre sanık ile mağdur arasında neredeyse her gün 4-5 saatlik görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Mahkeme tutanaklarında bu durumun sanığın takıntılı davranışlarını destekler nitelikte olduğu kaydedildi.

"FANTEZİ ADI ALTINDA..."

Mağdur hemşire Ş.A. ise ifadesinde "Sürekli saplantılı mesajlarla taciz etti. Gizlice kayda aldığı görüntülerle şantaj yapıp psikolojik işkence uyguladı. 'Benimle devam etmezsen bunları ailene yollarım, çocuklarına gösteririm, internete yayarım' dedi. Defalarca hayır dememe rağmen zorlamaya devam etti. Rızam dışında fantezi adı altında baskı kurdu, bana zorla sözler söylettirmeye çalıştı. Hayatım altüst oldu" dedi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
