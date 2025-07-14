İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
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İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
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Konya'nın Karapınar ilçesi Akören Mahallesi'nde başlayan ve Ereğli'nin Hortu Mahallesi sınırlarına yaklaşan yüzey yarıkları, mahalleliyi tedirgin ediyor. Akören Mahallesi Muhtarı Yusuf İlaslan, ''Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor.'' dedi.

Konya Ovası'nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların son yıllarda sayıları artarken, havzadaki gölet ve sulak alanlar da kuruyarak yok oldu. Kuraklığın etkisi yüzey yarıkları ile de kendini gösteriyor. Kent merkezine 15-20 kilometre uzaklıkta oluşan yüzey yarıklarının derinliği zaman zaman 4-5 metreye ulaşabiliyor. Bu yüzey yarıklarından bir tanesi de Akören Mahallesi'nde oluştu.

YARIĞIN UZUNLUĞU 2 KİLOMETRE

Ereğli ilçesine de sınır olan bu mahalledeki yüzey yarıkları nedeniyle, bölgede yaşayanların endişe içinde olduğunu belirten Akören Mahalle Muhtarı Yusuf İlaslan 'Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında. Bu yüzey yarıkları artık Ereğli sınırına kadar dayandı. Yüzey yarıklarının bulunduğu yerden de bölgedeki mahalleri, kara yoluna bağlayan bir yol geçiyor. Daha önce yolda çökme oldu ve belediye ekipleri gelip tadilatını yaptı. Toprak yarılıp yol çökerse geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir. Yetkilileri bir an önce buraya gelmeye, inceleme yapmaya ve önlem almaya davet ediyorum. Daha ne bekleniyor? Bu bölge siyah havuç ve domatesiyle adını duyuran ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir yer.' dedi.

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıALİ TURGUT:

belkide 3 4 km genişliğinde Obruk oluşacak onun öncüleri

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