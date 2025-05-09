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İki çocuğunun gözleri önünde eşini ve baldızını katleden firari 6 yıl sonra yakalandı

İki çocuğunun gözleri önünde eşini ve baldızını katleden firari 6 yıl sonra yakalandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 'birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan hakkında 2 kez müebbet ile toplam 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan, 2019 yılından bu yana aranan ve saklandığı evde yakalanan Göksel Sağlam'ın, boşandığı eşi Habibe Çevik ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı, 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü ortaya çıktı.

İzmir'de, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslar hakkında çalışma yaptı.

2019 YILINDAN BU YANA ARANIYORDU

Ekipler, 'Birden fazla kişiyi kasten öldürme' suçundan hakkında 2 kez müebbet ile toplam 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana aranan Göksel Sağlam'ın ilçede saklandığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenledi. Sağlam, saklandığı evde gözaltına alındı.

İki çocuğunun gözleri önünde eşini ve baldızını katleden firari 6 yıl sonra yakalandı

2 ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, cezaevine gönderildi. Göksel Sağlam'ın, boşandığı eşi Habibe Çevik ve eski baldızı Fatma Akdağ'ı, 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü ortaya çıktı.

İki çocuğunun gözleri önünde eşini ve baldızını katleden firari 6 yıl sonra yakalandı

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay günü evde bulunan Habibe Çevik'in annesi Hatice Çevik, o dönemde polise verdiği ifadesinde; eski damadı Göksel Sağlam'ın cinayetleri, torunlarının gözü önünde işlediğini söyledi. Çevik, Sağlam'ın eve gelerek kızı Habibe Çevik'i dışarı çağırdığını ancak kızının, "Benim seninle konuşacak bir şeyim yok" diyerek aşağı inmediğini anlattı. Bu duruma sinirlenen Göksel Sağlam'ın binaya girip daire kapısına dayandığını belirten Çevik, Habibe Çevik'in çocuklarının korkup bir odaya saklandıklarını, kapıda yaşanan tartışmanın ardından Sağlam'ın yanında getirdiği tabancayla kızını başından vurduğunu söyledi. Çevik, olaya müdahale etmeye çalışan diğer kızı Fatma Akdağ'ın da aynı şekilde başından vurulduğunu, kendisinin ise direndiği sırada Sağlam'ın olay yerine yaklaşan polis aracının siren sesini duyunca kaçtığını belirtti.

İki çocuğunun gözleri önünde eşini ve baldızını katleden firari 6 yıl sonra yakalandı

"PİŞMAN DEĞİLİM" DEMİŞ

Göksel Sağlam'ın, o dönemki ifadesinde 'pişman olmadığını' söylediği öğrenildi. Başka bir suçtan dolayı hükümlü bulunduğu Menemen Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkan Sağlam'ın, izninin son gününde Habibe Çevik'i takip edip cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan Sağlam'ın bir süre sonra firar ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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