Iğdır'da Bölgesel Deprem Tatbikatı Yapılacak

Iğdır'da Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan illerinin katılımıyla bölgesel düzeyde deprem tatbikatı gerçekleştirilecek. 18 Eylül'de yapılacak tatbikatta, senaryo gereği Iğdır'da meydana gelecek deprem sonrası arama kurtarma ve acil barınma ihtiyacı operasyonları gibi çalışmalar yapılacak.

Tatbikat kapsamında Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'dan gelecek ekipler, Iğdır'da arama-kurtarma faaliyetlerine destek verecek. Gerçeğini aratmayan uygulamada ekiplerin koordinasyonu, müdahale hızı ve iş birliği test edilecek. Tatbikat öncesi Afet ve acil durumlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, yazılı, görsel ve dijital medya unsurlarıyla sağlıklı bilgi akışını düzenlemek ve yürütmek üzere, Iğdır'da çalışan yerel ve ulusal basın ile Iğdır AFAD Toplantı Salonu'nda tatbikat öncesi hazırlıkları ve operasyon planlarının hazırlıkları tamamlandı. Toplantıda medyanın afet anında bilgili, güvenilir, ulaşılabilir muhatabı olarak; hızlı ve doğru bilgi gibi beklentileri göz önünde tutarak toplumun bilgilendirilmesini sağlayacağı belirtildi. - IĞDIR