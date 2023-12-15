İçişleri Bakanı Yerlikaya: "4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde...
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi." - ANKARA