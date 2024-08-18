Paramotor kullanarak saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bir terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SINIRI GEÇEN TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi. Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı veTEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 tim ile 2 JÖH timi, 2 jandarma komando timi ve 1 mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi sevk edildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN PARAMOTOR ÇIKTI

Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2 Paramotor ele geçirildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DA EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadeleriyle emniyet güçlerine teşekkür etti.