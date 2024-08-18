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Paramotor kullanarak saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. AKINCI TİHA'nın tespit ettiği teröristler, ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı. Öldürülen teröristlerin üzerinden ise cephanelik çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bir terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SINIRI GEÇEN TERÖRİSTLER ATEŞ ALTINA ALINDI

Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi. Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Paramotor kullanarak saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı veTEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 tim ile 2 JÖH timi, 2 jandarma komando timi ve 1 mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi sevk edildi.

Paramotor kullanarak saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN PARAMOTOR ÇIKTI

Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. 2 Paramotor ele geçirildi.

Paramotor kullanarak saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-4 piyade tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.

Paramotor kullanarak saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz

BAKAN YERLİKAYA'DA EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanlığımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadeleriyle emniyet güçlerine teşekkür etti.

Paramotor kullanarak saldıracaklardı! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon 3-sayfa TİHA PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (20)

BOZKURTLAR ÖLMEZ:

CHPYE BAŞSAĞLIĞI DİLEYİN.

278
196
yanıtYanıtla
Ahmet Aydın null:

ellerinize sağlık

334
10
yanıtYanıtla
Alkurt:

Aziz Türk Askeri Allah her daim yanında olsun inşallah

304
13
yanıtYanıtla
Ebu Huzeyfe:

Ordumuz muzaffer olsun daima TSK ya başarılar dileriz varolsunlar

258
10
yanıtYanıtla
Bartuhan:

Elleriniz dert görmesin yiğitlerimiz

231
10
yanıtYanıtla
Mehmet Vatandaş:

havada karga gibi avlanmışlar:))

204
7
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Spartacüs MartinLuther:

Amerikalılar taarruza hazırlanıyor belli

125
9
yanıtYanıtla
VEFA:

Böcekler!...

107
8
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Ruhi:

Bu kadar başarılı, aktif iç işleri bakanı görmedim, tebrikler. Fakat Adalet bitti. Beypiliç 17 yıllık kıdem tazminatımı ödemedi, emekli olduğum halde. Mahkemeye verip kıdem tazminatı alıncaya kadar, yıllaaaar geçiyor. Kıdem tazminatı çöp oluyor.

89
16
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bekir yapici:

paramotorlarla engebelli araziye inip kalkis yapilmaz demekki inip kalkacak yerleri var, ve egitimini almis olmis olmalilar normal bir paromotor 25 -70 km hiz yapar ucus menzili 100 -150 km.dir daha yüksege cikabilir ancak hava sartlarindan dolayi genelde 100- 150 m. yükseklikten ucarlar yani dikkat edilrse piyade tüfeginle bile vurma sansi vardir ses ve görüntü bakimindan rahatlikla fark edilebilirler yeterki hudut boyundaki güvenlik güclerimiz uyanik ve caydirici olsun.

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yanıtYanıtla
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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