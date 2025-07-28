İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki
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İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak polisin üzerine araba süren ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kızı Dilan Çıtak'ın, olay sırasında kendi ismini kullanarak "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" demesine ilişkin soruya yanıt verdi. Elini ağzına götürerek fermuar çekme hareketi yapan Tatlıses, "Çok şey var zaten" dedi.

Daha önce uçak yolculuklarında yaşadığı gerginliklerle dikkat çeken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bu kez turizm cenneti Bodrum'da yaşadığı olayla gündeme geldi.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara yanıt

'DUR' İHTARINA UYMADI, ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durdurulan Çıtak'a ehliyet ve ruhsat soruldu. İddiaya göre bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri Çıtak'a 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymadığı iddia edilen Dilan Çıtak'ın aracını polisin üzerine sürdüğü iddia edildi. Polis ekipleri, havaya iki el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara yanıt

KENDİNİ ARACINA KİLİTLEDİ

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, kısa süre sonra aracından inen Çıtak, iddiaya göre bu sırada yakında park halindeki tanımadığı bir kişiye ait otomobile bindi. Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara yanıt

GÖZALTINA ALINDI

Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polisler tarafından gözaltına alındı.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara yanıt

"BEN İBRAHİM TATLISES'İN KIZIYIM" ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Gözaltı işlemleri sırasında, "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" şeklinde çıkışlarda bulunduğu iddia edilen Dilan Çıtak, sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara yanıt

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Çıtak, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Dilan Çıtak, 'görevli memurun görevini yapmasını engellemek' ve 'görevli memura hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Dilan Çıtak'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak ile ilgili sorulara yanıt

İBRAHİM TATLISES KIZIYLA İLGİLİ SORULARA BÖYLE KARŞILIK VERDİ

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in, kızının söz konusu olay sırasında kendi ismini kullanarak "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" demesine ilişkin soruya verdiği yanıt da dikkat çekti. Elini ağzına götürerek fermuar çekme hareketi yapan Tatlıses, "Kabul etmiyorum. Ne oldu şimdi? Kabul ettim. Çok şey var zaten. Erkekler..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Ben bu hareket ve kelimelerden üç-beş anlam çıkardım ama hepsi aynı kapıya dayanıyor gibi. İstanbul sözleşmesi ile başlatılan ve daha da genişletilmiş olan; kadınları ve anne babalara karşı da evlatları dokunulmaz yapmış sisteme sitem etmiş sanki.

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Haber YorumlarıMirhan:

İktidarın adaletine kurban olam.....Kötüler, hırsızlar, şarlatanlar, katiller, hainler serbest ülkesini sevenler, doğru konuşanlar, dik duranlar kapalı.... Ortadoğu işte

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