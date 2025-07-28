İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki

Daha önce uçak yolculuklarında yaşadığı gerginliklerle dikkat çeken ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, bu kez turizm cenneti Bodrum'da yaşadığı olayla gündeme geldi.

'DUR' İHTARINA UYMADI, ARACI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durdurulan Çıtak'a ehliyet ve ruhsat soruldu. İddiaya göre bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri Çıtak'a 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymadığı iddia edilen Dilan Çıtak'ın aracını polisin üzerine sürdüğü iddia edildi. Polis ekipleri, havaya iki el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.

KENDİNİ ARACINA KİLİTLEDİ

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, kısa süre sonra aracından inen Çıtak, iddiaya göre bu sırada yakında park halindeki tanımadığı bir kişiye ait otomobile bindi. Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polisler tarafından gözaltına alındı.

"BEN İBRAHİM TATLISES'İN KIZIYIM" ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Gözaltı işlemleri sırasında, "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" ve "Bana ünlü olduğum için böyle yapıyorsunuz" şeklinde çıkışlarda bulunduğu iddia edilen Dilan Çıtak, sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Çıtak, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Dilan Çıtak, 'görevli memurun görevini yapmasını engellemek' ve 'görevli memura hakaret ve tehdit' suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Dilan Çıtak'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İBRAHİM TATLISES KIZIYLA İLGİLİ SORULARA BÖYLE KARŞILIK VERDİ

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in, kızının söz konusu olay sırasında kendi ismini kullanarak "Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım" demesine ilişkin soruya verdiği yanıt da dikkat çekti. Elini ağzına götürerek fermuar çekme hareketi yapan Tatlıses, "Kabul etmiyorum. Ne oldu şimdi? Kabul ettim. Çok şey var zaten. Erkekler..." ifadelerini kullandı.