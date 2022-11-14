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Yer: Diyarbakır! Husumetlilerin kavgasında, 12 yaşındaki çocuk başından vuruldu

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan çocuk, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.

Diyarbakır'da dönercide çalışan 12 yaşlarındaki R.E, iddiaya göre, ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle:

Husumetliler 12 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında başından vurdu

Husumetliler 12 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında başından vurdu

Husumetliler 12 yaşlarındaki çocuğu sokak ortasında başından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Bağlar Fatih 3. Sayfa Güncel Haberler

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