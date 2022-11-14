Yer: Diyarbakır! Husumetlilerin kavgasında, 12 yaşındaki çocuk başından vuruldu
3. Sayfa Haberleri
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan çocuk, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralandı.
Diyarbakır'da dönercide çalışan 12 yaşlarındaki R.E, iddiaya göre, ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa