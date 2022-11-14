Yer: Diyarbakır! Husumetlilerin kavgasında, 12 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diyarbakır'da dönercide çalışan 12 yaşlarındaki R.E, iddiaya göre, ailesiyle husumetli olan bir şüpheli tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun ağır olduğu ve olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şöyle: