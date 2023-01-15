68 kişi can verdi, görüntüler korkunç! Uçak düşmeden önce canlı yayına başladı, yere çakıldığı ana kadar her şeyi kaydetti

Nepal'in başkenti Katmandu'dan Pokhara'ya giden Yeti Havayolları'na ait yolcu uçağı Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Katliam gibi olayda ölü sayısı 68'e yükselirken, uçak kazası gerçekleşmeden hemen önce sosyal medyada canlı yayın açan bir yolcunun her şeyi kayıt altına aldığı iddia edildi. Paylaşılan görüntülerde sakin bir şekilde yolculuk yapan yolcuların uçağın sola doğru yatmasıyla çığlıklar attığı ve uçağın yere çakıldıktan sonra alevler içinde kaldığı görülüyor.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında 4'ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düştü, kazada 68 kişi hayatını kaybetti. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan 1'er kişinin olduğu aktarıldı.

UÇAK DÜŞMEDEN ÖNCE BİR YOLCU CANLI YAYIN AÇMIŞ

Uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı iddia edildi. Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi. Haberlerde ayrıca, Jaiswal'in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.

HER ŞEYİ KAYDETTİ

Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.

ÜLKEDE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Pushpa Kamal Dahal yaptığı açıklamada, yarın ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini bildirerek, herkesin bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına yarına kadar ara verildiğini aktardı. Başbakan Dahal liderliğindeki acil kabine toplantısının ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Bishnu Paudel, hükümetin kazanın nedenini araştırmak için bir komite kurduğunu ifade ederek, komitenin kaza ile ilgili 45 gün içinde rapor vermesinin beklendiğini açıkladı.

TÜM NORMAL UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Yeti Havayolları tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden yolcular için ilan edilen yas nedeniyle yarın için tüm normal uçuşlarını iptal edildiği duyuruldu. Aynı zamanda Tara Air'in de sahibi olan Yeti Havayolları'nın düşen uçakta dahil filosunda toplam 6 adet ATR 72 tipi uçak bulunuyor.

AB, 2013'TEN BERİ NEPALHAVAYOLLARINI HAVA SAHASINA SOKMUYOR

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından sekizine ev sahipliği yapan Nepal'de, 2000 yılından bu yana yaklaşık 350 kişi uçak veya helikopter kazalarında öldü. Avrupa Birliği (AB), güvenlik endişelerini öne sürerek 2013'ten bu yana Nepal Havayollarını hava sahasına sokmuyor.