Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Haber Videosu

Hatay'ın Antakya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek bazı evlere sıçradı. Yangın nedeniyle mahallede tahliyeler başlatılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Karaali mevkisinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangını paniğe yol açtı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreyi tehdit eder hale geldi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangının rüzgarla birlikte yön değiştirmesi sonucu alevler bazı evlere sıçradı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan helikopterle, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle yoğun çaba harcıyor.

Hatay da yangın felaketini yaşıyor! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangının evlere ulaşmasının ardından mahallede tahliye çalışmaları başlatıldı. Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının daha fazla yayılmaması için müdahalesini sürdürüyor.

Hatay da yangın felaketini yaşıyor! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

VATANDAŞLARA UYARI: DİKKATLİ OLUN

Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları ve tahliye uyarılarına uymaları konusunda uyardı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemeyle netlik kazanacak.

Hatay da yangın felaketini yaşıyor! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

YAKLAŞIK 1500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü. Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, son 2 günde kentte olağan dışı bir rüzgarın olduğunu söyledi. Bu nedenle alevlerin farklı bölgelere sıçradığını dile getiren Masatlı, "Başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallerimizde tahliyelere başladık. Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz." dedi.

Hatay da yangın felaketini yaşıyor! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

"ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK"

Masatlı, çok sayıda ekibin yangına müdahale ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Orman teşkilatımızın yanında emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarımızın personeli de şu an itibarıyla yangını söndürmek için çalışıyorlar. Diğer taraftan yangına her yanı ve yönüyle müdahale etmek bakımından Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda kriz merkezimizi oluşturduk. Şu anda özellikle ulaşamadığımız bölgelere yol açılması ve oralarda karadan da müdahale edilmesi bakımından tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın iş makinelerini de bölgeye seferber etmiş durumdayız. Buradaki en önemli şey can kaybı olmamasıdır. Şu an itibarıyla çok şükür can kaybımız yok."

Hatay da yangın felaketini yaşıyor! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını vurgulayan Masatlı, "Mahallelerimizin içerisinde de bazı evlere yangının sirayet ettiğini görüyoruz. Tabii yangının seyrinin önünü alması bakımından çalışmalarımızı muhakkak çok etkileyecektir ama diğer taraftan da rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ormanı yakan vatan hainidir ne amaçla olursa olsun...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Gül:

Allah'ın adaleti şaşmaz çok ziplarsaniz haram yerseniz bir yerden çıkar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmet Mere:

Yangınların bu kadar çoğalmasında biraz sabotaj kokusu var gibi. Yüce Rabbimiz ülkemizi her türlü felaketten korusun. âmin !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Yunus Akgün 4 yıllık imzayı atıyor
Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı

Denizde dehşet anları: 16 yaşındaki genci yumruklarla köpek balığından kurtardı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli

Özel'e "Gayrimeşru Başkan" diyen avukatın talebi duruşmaya damga vurdu
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.