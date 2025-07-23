Hatay'da motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Hatay'da motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Hatay'da motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi Kilis-Hatay kara yolu mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Hatay'da motosiklet kazası: 2 ölü, 1 ağır yaralı

YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırılan yaralılardan motosikletteki yolcu Nazife Tahta ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıs hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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