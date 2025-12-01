Haberler

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi Haber Videosunu İzle
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda gizli bölmede yakalanan 9 yabancı uyruklu kadına toplam 114 bin 940 TL idari para cezası kesildi. Operasyonda 256 bin 700 TL de suç geliri olarak ele geçirildi.

  • Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir masaj salonunda gizli bölmede çalışma izni olmayan 9 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
  • Yakalanan 9 kadına toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.
  • Operasyonda fuhuş gelirinden elde edildiği değerlendirilen 256 bin 700 TL para ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, SPA ve masaj salonlarına yönelik fuhuş ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bir masaj salonunda dolap arkasına gizlenmiş özel bir bölme tespit edildi.

115 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Bu gizli alanda, çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklendiği belirlenen 9 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Gözaltına alınan kadınlara toplam 114 bin 940 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 9 Yabancı Kadın Gizli Bölmede Yakalandı

256 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda ayrıca fuhuş gelirinden elde edildiği değerlendirilen 256 bin 700 TL para da ele geçirildi. İş yeri sahibi A.K., "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte operasyondan kareler;

Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 9 Yabancı Kadın Gizli Bölmede Yakalandı

Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 9 Yabancı Kadın Gizli Bölmede Yakalandı

Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 9 Yabancı Kadın Gizli Bölmede Yakalandı

Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 9 Yabancı Kadın Gizli Bölmede Yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı

Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı! Savunması skandal
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
-27 derecede şortla yürüyenler: Sibirya'dan akılalmaz görüntüler

-27 derecede akılalmaz görüntü: Dondurucu soğukta böyle dolaştılar
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Togg'dan 1 milyon TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi

Adeta stadı yaktılar! Futbolcular sahadan kaçtı, maç ertelendi
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ailesiyle birlikte evlerinde ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı

5 yaşındaki Samyeli'nin en mutlu anları ortaya çıktı
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.