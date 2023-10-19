Hatay'da başı briketle ezilerek öldürülen kadının cesedi bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde akrabaları tarafından başı briketle ezilerek öldürülen ve dereye atılan kadının cesedi polis ekiplerince bulundu. Cinayeti itiraf eden karı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde akrabaları tarafından başı briketle ezilerek öldürülen ve dereye atılan kadının cesedi polis ekiplerince bulundu. Cinayeti itiraf eden karı kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve Hassa ilçesine yeğenini ziyarete giden 68 yaşındaki Nahide Şimşek'ten haber alamayan yakınları, durumu kolluk kuvvetine bildirdi. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yaşlı kadını bulmak üzere Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu olayla ilgisi olduğu düşünülen Ç.Ü ve H.Ü. isimli karı koca gözaltına alındı. Gözaltına alınan karı ve koca polis ekiplerinin çalışması sonrası cinayeti itiraf etti. Yaşadıkları çadırda ve çevrede yapılan incelemeler sonrası kadının eşyalarına rastlanıldı. Erkek şahsın ifadesinde yaşlı kadını, yaşadıkları çadırın önünde kafasına briketle vurarak öldürdüğünü ve arından cesedi çuvalla sarıp dereye attığını itiraf etmesi üzerine; yaşlı kadının cesedi polis ekipleri tarafından dere bölgesinde bulundu. Erkek şahsın ifadesinde yaşlı kadını miras yüzünden başını taşla ezerek öldürdüğü ve çuvalla sararak el arabasıyla dereye taşıdığı öğrenildi. Cesedi bulunan kayıp kadının cansız bedeni incelenmek üzere morga kaldırıldı. Olayın faili karı kocanınsa emniyetteki işlemleri sürüyor. - HATAY