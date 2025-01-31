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Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı

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Şanlıurfa'da, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede karşılaşan yaralı yakınları arasında acil serviste ikinci kez çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi daha yaralandı. 5 kişinin yaralandığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı

ACİL SERVİSTE İKİNCİ KEZ KAVGA ÇIKTI

Kavgada yaralanan 3 kişinin yakınları, olaydan haberdar olunca hastaneye akın etti. Acil serviste karşılaşan yaralı yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma, bu kez acil serviste bıçak ve yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 2 kişi bıçakla yaralanırken, tedavi için hastanede bulunan hasta ve yakınları panik ve korku yaşadı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, her iki olayda yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisi girişinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı

KAMERAYA YANSIDI

Bu arada acil serviste yaşanan tartışma ve ardından çıkan kavga anları cep telefonu ile kayda alındı. Hasta yakınlarının kaydettiği cep telefonu görüntülerinde tarafların uzun süre birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı

Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasin ŞİMŞEK:

Yakışıklı GÜVENLİK olsaydı müdahale ederdi

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