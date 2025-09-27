Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü olarak bilinen 51 yaşındaki şarkıcı Gül Tut, geçtiğimiz gece saat 01.28 sularında Yalova'da 6'ncı katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ SESLER DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcının yaşamını yitirmeden saniyeler önceki son anları, ev içi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Güllü'nün bir odadan çıkarak "Herkes tamam mı?" dedikten sonra kapalı balkona geçtiği görülüyor. Kısa bir süre sonra gelen seslerden, Güllü'nün düştüğü anlaşılırken, hemen ardından kızı ve onun arkadaşı panik içinde evden çıkarak aşağı iniyor. Görüntülerde "Oynarken düştü" denilen anlarda evde müzik sesi olmadığı ve düşmeden önce bazı seslerin geldiği görüldü.

PANİK ANLARI: "EYVAH DÜŞMÜŞ, AŞAĞIYA KOŞ"

Görüntülerde ayrıca Güllü'nün düştüğünü anlayan kızı ve arkadaşının, "Eyvah düşmüş, aşağıya koş" diye bağırarak apartman merdivenlerine yöneldi. Panik halde aşağıya inen Güllü'nün kızı, yardım istemek için komşularının kapısını çaldığı görülüyor.

ASİSTANI: İNTİHAR DEĞİL

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü'nün asistanı Deniz Hanım, acı haber sonrası ilk kez konuştu. Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan sanatçının asistanı Deniz, Güllü'nün vefatıyla ilgili; 'Lütfen tek ricam yalan yanlış haber yapılmasın. Güllü Hanım'ı sevenlerden rica ediyorum. İntihar diye yayılıyor. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye'ye Güllü gibi bir isim bir daha gelmez. Çok keyifli bir gece geçiriyordu. Dengesini kaybedip düştü ve öldü. Kızı yanındaydı ve misafiri vardı. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Kesinlikle intihar değildir' diye konuştu.

Yapımcı Şahin Özer, telefonlar bağlandığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında intihar iddialarına son noktayı koydu. Ünlü yapımcı "Yeni albümü için 2 gün önce beni aradı, yeni şarkılar için yardım istedi. Çok neşeliydi. Biliyorsunuz 'Kasımpaşalı' şarkısıyla tanımıştı. Bana 'Ondan daha iyi bir şarkı var' demişti. Kızı ile balkonda şarkı söylerken düşüp ölüyor...İntihar olayları kesinlikle doğru değil..." dedi.

TUZLA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı.

Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz'un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.