Aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde meydana gelen kazada, aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Diyarbakır'da görev yapan ve iznini memleketi Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde geçiren uzman çavuş M.D., otomobiliyle geri geri çıktığı sırada aracın arkasında bulunan eşi Afra Dağcı'yı fark etmeyerek çarptı.
5 AYLIK HAMİLE EŞİNİ EZDİ
Çevredekilerin ihbarıyla köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 20 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
23 yaşındaki M.D. ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa