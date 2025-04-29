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Aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi

Aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi
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Haberler
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Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde meydana gelen kazada, aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da görev yapan ve iznini memleketi Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde geçiren uzman çavuş M.D., otomobiliyle geri geri çıktığı sırada aracın arkasında bulunan eşi Afra Dağcı'yı fark etmeyerek çarptı.

Aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi

5 AYLIK HAMİLE EŞİNİ EZDİ

Çevredekilerin ihbarıyla köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 20 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi

GÖZALTINA ALINDI

23 yaşındaki M.D. ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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