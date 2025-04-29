Aracıyla geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi

Diyarbakır'da görev yapan ve iznini memleketi Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde geçiren uzman çavuş M.D., otomobiliyle geri geri çıktığı sırada aracın arkasında bulunan eşi Afra Dağcı'yı fark etmeyerek çarptı.

5 AYLIK HAMİLE EŞİNİ EZDİ

Çevredekilerin ihbarıyla köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 20 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

23 yaşındaki M.D. ise olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.