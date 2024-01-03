Hamas Lideri ve 6 Üyesinin Öldürülmesi Sonrası Batı Şeria'da Grev

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırıda öldürülmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'da greve gidildi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesinin dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmesi, Batı Şeria'da protesto edildi. Filistinli grupların çağrısıyla başlayan grevde Tulkarem, Cenin, Nablus, Ramallah, El Halil kentlerinde iş yerleri ve kamu kurumları kapatıldı. Şehir içi ulaşım durduruldu.

"Aruri'ye düzenlenen suikast cezasız kalmayacak"

Lübnan Hizbullahından yapılan açıklamada, Salih El Aruri'ye gerçekleştirilen suikastın cezasız kalmayacağı duyuruldu. Aruri ve diğer 6 Hamas üyesinin Beyrut'un güneyinde öldürülmesi " Lübnan'a yönelik tehlikeli bir saldırı" şeklinde nitelendirilerek kınandı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de Aruri'ye düzenlenen saldırıyı kınarken, İsrail'i Lübnan'ı çatışmaya sürüklemekle suçladı. Lübnan hükümeti Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana 3 aydır İsrail ile karşı karşıya gelmemek için çabalarını sürdürüyor. Aruri suikastının ardından Lübnan'ın savaş dahil olmaması için Hizbullah'la görüşmeler yapılıyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, hükümetin Hizbullah'a misilleme yapmaması yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.

İran, İsrail'i sorumlu tuttu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise yaptığı açıklamada, Aruri'ye düzenlenen suikastın arkasında İsrail'in olduğunu belirterek yaşananları "suç" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Reisi, El Aruri'nin "Filistin halkının haklarını savunan önemli bir savaşçı" olduğunu ifade etti.

"Hamas suikastı İsrail'in herhangi bir hedefe ulaşamadığını gösteriyor"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in diğer ülkelerdeki şeytani eylemleri, barış ve güvenliğe gerçek bir tehdit oluşturmakta ve bölge ülkelerinin güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. El Aruri suikastı, İsrail'in haftalardır süren savaş suçları, soykırım ve Gazze'deki yıkımdan sonra hedeflerinden hiçbirine ulaşamadığını kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

El Aruri'nin ailesi taziyeleri kabul ediyor

Hamas'ın iki numaralı ismi Salih El Aruri'nin annesi ve kardeşleri ise Katar merkezi El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, oğlunun ölümüne üzüldüklerini, ancak bunu "uzun zamandır" beklediklerini ifade etti. El Aruri'nin ölümünün ardından annesi ve kardeşleri, evlerinde taziyeleri kabul etti.

BM'den ve Fransa'dan itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Kandice Ardiel de konuyla ilgili açıklamasında, tüm tarafların itidal göstermesi gerektiğini vurguladı. Ardiel, daha derin düşmanlıkların hem İsrailliler hem de Lübnanlılar için "yıkıcı sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İsrail'i "özellikle Lübnan'da gerilimi tırmandıracak her türlü tutumdan kaçınmaya" çağırdı.

İsrail ordusu yüksek alarm durumuna geçti

İsrail El Aruri suikastını henüz üstlenmedi. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Dış İlişkiler ve Uluslararası İletişim Başdanışmanı Mark Regev yaptığı açıklamada, "İsrail geçmişte yabancı ülkelerdeki teröristlerle uğraştı. İsrailli sivillerin öldürülmesine karışan komutanlar ve 7 Ekim saldırısına karışan herkes meşru bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu da misillemeye karşı yüksek alarm durumuna geçti. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, "Her türlü senaryoya hazırız" dedi.

Hamas'ın kilit isimlerindendi

57 yaşındaki El Aruri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yardımcısı ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın kurucularından biriydi. İsrail hapishanesinde 15 yıl geçirdikten sonra Lübnan'da yaşıyordu. Savaşın başladığı 7 Ekim'den önce İsrail Başbakanı Netanyahu, El Aruri'yi öldürmekle tehdit etmişti. El Aruri, Hamas'ın Gazze'deki savaş sona ermeden esir takası anlaşmasının görüşülmeyeceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı El Aruri'yi "terörist" listesine eklerken, hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül vadetmişti. El Aruri suikastı ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşti.

Saldırıda öldürülen diğer 6 isim

Saldırıda El Aruri'nin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Samir Findhi ve Azzam El Akra ile Hamas üyeleri Mahmoud Zaki Shahin, Mohammad Bashasha, Mohammad al-Rayes, Mohammad Hamoud da yaşamını yitirdi. - BATI ŞERİA