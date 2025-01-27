Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Alanda açılan pankarta duyarsız kalamadı: Şunu ger biraz

Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunup CHP'li belediyelerle ilgili rapor hazırlayan bilirkişinin adını "Heybedeki turpun büyüğü" diye açıklayınca hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma günü ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

Saraçhane'deki ana hizmet binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU: HEYBEDEKİ TURPUN ADI S.B.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten İmamoğlu, bilirkişi S.B.'nin "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" iddia etti. "Heybedeki turpun adı S.B." diyen İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" diye konuştu.

İMAMOĞLU CUMA GÜNÜ SAVCILIKTA İFADE VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi S.B. ile ilgili bilgileri paylaştığı konuşması biter bitmez soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yeni gelişme yaşandı. İmamoğlu cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288'nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ"

Açıklamada, "Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı

Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
img

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı
img

Gitmek istediği takımları açık açık söyledi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Engin:

Tayyip beyden sonra bayrağı ekrem bey devralacak her şey bunun için planlanıyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı
Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.