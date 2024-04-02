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Hakkari'de İzinsiz Yürüyüşe Polis Müdahalesi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde izinsiz yürüyüş düzenleyen gruba polis müdahale etti.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Van'da Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Parti'li Abdulahat Arvas'a verilmesini protesto etmek istedi. Eski Cezaevi Kavşağı'ndan Merkez İhsaniye Camii'ne kadar slogan atarak yürüyen gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan gruplar burada ateş yaktı.

Çıkan gerginlik üzerine Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnaf kepenk kapattı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova Hakkari Van 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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