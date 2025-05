Gülden Karaböcek şimdi de kızını susturdu: Konuşursan seni de silerim

Bir zamanlar iki kız kardeş… Aynı evde büyüyen, aynı şarkılarla kendini bulan, aynı soy ismiyle sahneye çıkan iki kadın: Neşe ve Gülden Karaböcek. Müzik dünyasının altın çağında, sahnede farklı ama ailede etle tırnak gibi görünen iki isimdi onlar. Ama hayat, bazen en acı ihanetleri en yakınından yazar.

AİLEYİ PARAMPARÇA EDEN AŞK

Neşe Karaböcek, dönemin gözde yapımcılarından Atilla Alpsakarya ile evliydi. O evlilik, müzik sektörünün imrenerek baktığı bir birliktelikti. Ta ki evliliğin son virajında yaşanan sarsıcı gerçekle yüzleşene kadar. Neşe Karaböcek aldatıldığını öğrendi. Ama mesele bir aldatma değildi yalnızca… İhanetin adı, kendi öz kardeşiydi; Gülden Karaböcek. Ayrılığın üzerinden çok geçmeden, Gülden Karaböcek, ablasının eski eşi Atilla Alpsakarya ile nikâh masasına oturdu. Ablasının "kocası", artık onun kocasıydı. Bu evlilik kısa sürdü ama geride bir erkek çocuk bıraktı. Ve yıllar boyu konuşulmayan bir sır: Karaböcek Ailesi'ni paramparça eden aşkta saklı kaldı. Ama hikâye burada da bitmedi. Yıllar sonra Gülden Karaböcek, Nurtaç Yapım'ın sahibi Armağan Düzgit'le ikinci evliliğini yaptı.

O sıralarda Hürriyet gazetesinin güçlü kalemlerinden Kamil Başaran da Gülden Karaböcek'e âşıktı. Evlenmek istedi. Fakat bu aşk, sonu olmayan bir cümle gibi yarım kaldı. Çünkü Gülden Karaböcek Armağan Düzgit'e âşıktı. Basın gücüyle Gülden Karaböcek'i baskılayan ve her an takip eden Başaran'dan yolları ayırmanın tek yolu ise kaçmaktı. Gülden Karaböcek ikinci evliliğinde kaçırıldı. Dönemin en önemli müzik yapım şirketlerinden Nurtaç Yapım'ın sahibi Armağan Düzgit ve Gülden Karaböcek evlenmek için kaçtılar. Âşıkları kaçıranlar ise yabancı değil! Haberler.com'un değerli magazin yorumcusu Hakan Solaker ve magazinci Tayyar Işıksaçan aşıkları Bursa Mudanya'ya kaçırdı ve burada dört gün saklandılar. Başaran âşıkları Bursa'da aramaktan vazgeçip başka bir rotaya direksiyonu kırdığı an Solaker ve Işıksaçan'ın şahitliğinde nikah kıyıldı.

Bu olaylar konuşulmadı. Neşe Karaböcek sustu. Gülden Karaböcek hiç konuşmadı. Tam 51 yıl boyunca. Neşe Karaböcek bir kitap yayımladı. Otobiyografi değil, bir kalbin resmi gibiydi satırları. İlk kez itiraf etti: "O bir aşk değildi. Benim hayatımın çalınışıydı." Ve gözler Gülden Karaböcek'e çevrildi.

YAYINA ÇIKMASINI ENGELLEDİ

Onun yıllardır konuşmaması normaldi belki, Ama bu kez sesi kızı Nur Düzgit olacaktı. Nur Düzgit, annesinin sessizliğini kırmak istemedi. Ama onun yerine, olanları açıklamak, annesini savunmak, perde arkasındaki gerçeği paylaşmak istedi. Magazin Bahane programımıza çıkmayı kabul etti. Söz verdi. Yayına gelecekti. Ta ki... annesi haberi alana kadar. Düzgit'i arayan Karaböcek, "Gidersen… Konuşursan... Seni de silerim." O cümle, geçmişte saklanan acıların bugün halâ ne kadar diri olduğunu gösterdi. Gülden Karaböcek, kendi geçmişini anlatacak olan kızını bile susturdu.