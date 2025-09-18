Haberler

Görgü tanığını her şeyi anlattı: Eşini ve çocuğunu öldüren doktor babayla ilgili yeni detay
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobiliyle Kızılırmak'a uçan ve eşi ile çocuğunu kaybeden doktor Serdar Kıyak, tutuklandı. Kıyak ailesini kurtarmaya çalıştığını söylese de bir görgü tanığı "Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya çalışmadı" diyerek aksini ifade etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçması sonucu eşi Gülşah Kıyak (31) ve oğulları Alperen Poyraz (3) yaşamını yitirdi. Araçtan sağ kurtulan Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma sonucunda "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

GÖRGÜ TANIĞINDAN KAN DONDURAN SÖZLER

Kazanın ardından verdiği ifadelerde ailesini kurtarmaya çalıştığını söyleyen Serdar Kıyak'a, görgü tanıkları itiraz etti. Tanıklardan biri, "Sudan çıktı, kenarda bekledi. Kurtarmaya çalışmadı" dedi. Ayrıca Gülşah Kıyak'ın kazadan önce yakınlarına gönderdiği "Beni tehdit ediyor" mesajı da dosyaya girdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, sürücünün tutuklandığını belirterek, "Şüpheli Serdar Kıyak hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

CENAZEDE GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ

Olay sonrası cenazede gözyaşı döken Serdar Kıyak'ın tabuta sarılarak "Oğlum" diye feryat ettiği anlar hafızalara kazınmıştı. Ancak yürütülen soruşturma sonucunda doktorun tutuklanması, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
