MR'a giren Talisca'nın son durumu belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de yıldız futbolcu Anderson Talisca’nın sağlık durumu hakkında beklenen sevindirici haber geldi.

TALISCA'NIN MR SONUCU TEMİZ

Antrenman sonrasında hissettiği ağrılar nedeniyle kontrol ve tedbir amaçlı olarak MR’ı çekilen Brezilyalı oyuncunun tetkik sonuçlarında herhangi bir olumsuzluğa veya ciddi sakatlık bulgusuna rastlanmadı.

KAMP KADROSUNDA YER ALACAK

Yapılan detaylı incelemelerin ardından sağlık ekibinin, Talisca’nın ağrı hissettiği bölgeye yönelik özel bir kuvvetlendirme programı uygulayacağı bildirildi. Deneyimli oyuncunun, sarı-lacivertli ekibin Avusturya’da gerçekleştireceği hazırlık kampında takımla birlikte yer alacağı öğrenildi.

TEKNİK HEYET DERİN BİR NEFES ALDI

Sarı-lacivertli takımda daha önce yaşanan sakatlıkların ardından Talisca'nın da ağrı yaşaması teknik heyette kısa süreli bir endişe yaratmıştı. Ancak gelen temiz MR raporu, yeni sezon öncesi planlamalarını sürdüren teknik direktör ve ekibine rahat bir nefes aldırdı.