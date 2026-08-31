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Kumluca'da göçük işçiyi mahsur bıraktı; 1.5 saatte kurtarıldı

Kumluca'da göçük işçiyi mahsur bıraktı; 1.5 saatte kurtarıldı
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Antalya Kumluca'da su arıza çalışması sırasında çukurda göçük meydana geldi. İşçi Gürkan Turgut belinden aşağısı toprak altında kaldı. Ekiplerin 1.5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde su arıza çalışması yapıldığı sırada çukur alanda meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Ekipler çukura dolan suyu boşaltmak için uğraşırken, belinden aşağısı göçük altında kalan işçi 1 buçuk saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri su arızası çalışması yaparken göçük meydana geldi. Olayda ASAT personeli Gürkan Turgut göçük altında kalırken mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan Gürkan Turgut için bölgeye itfaiye ve ASAT ekipleri sevk edildi. Açılan çukura patlayan içme suyu hattından su dolması sonucu, itfaiye ve ASAT ekipleri adeta zamanla yarışarak tahliye çalışması yaptı. Belinden aşağısı göçük altında kalan Gürkan Turgut yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışma sonrası toprak altından çıkarılarak Kumluca devlet Hastanesine götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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