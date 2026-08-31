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Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Camiye asılan uyarı yazısına bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
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Bir camide sütuna asılan "Yaratanla irtibata geçmek için yaradılanla irtibatı kesiniz" yazılı uyarı büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı ifadenin yaratıcılığını beğenirken, diğer kısmı ise daha sade bir uyarının yeterli olacağını savundu.

  • Bir cami sütununa asılan 'Yaradanla irtibata geçmek için yaradılanla irtibatı kesiniz' yazılı cep telefonu uyarısı sosyal medyada viral oldu.
  • Uyarı yazısı, kullanıcıların bir kısmının yaratıcılığını beğenmesi, bir kısmının ise sade bir uyarının yeterli olacağını savunmasıyla ikiye bölündü.

Bir cami sütununa asılan cep telefonu uyarısı, sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelerin dikkatini çekti. Klasik "Telefonunuzu sessize alınız" uyarısı yerine tercih edilen felsefi ve esprili dil, kullanıcıları ikiye böldü.

"YARADANLA İRTİBATA GEÇMEK İÇİN..."

Camide ibadet huzurunu korumak ve cemaatin dikkatini dağıtmamak amacıyla asılan uyarı yazısı, bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Cami içindeki çini kaplı sütuna yapıştırılan kağıtta yer alan "Yaradanla irtibata geçmek için yaradılanla irtibatı kesiniz" ifadeleri kısa sürede viral oldu.

"GAYET HOŞ BİR UYARI"

Sosyal medya kullanıcıları, uyarının üslubu ve verilmek istenen mesaj hakkında çok sayıda yorumda bulundu. Kullanıcıların bir kısmı ifadenin yaratıcılığını beğenirken, bir kısmı ise daha sade bir uyarının yeterli olacağını savundu.

Paylaşımın altına gelen dikkat çekici yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • "Bence esprili ve gayet hoş bir uyarı."
  • "Telefonunu kapat yazmak yeterdi."
  • "Çoğu camide yazıyor bu."
  • "WhatsApp durumuma yazmak istiyorum."
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTeoman Teo:

Taamam dogru yazmislarda namazdayken öbür taraftan ararsalar belki cok önemli muhakkak telwfona cikmam lazim

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Güzel yazmış. Yılalrdır Camiye girince Cep Telefonunuzu kapatın deniyor ama kimse kapatmıyor... salaklar belki bunu hiç anlamaz gerçi

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Caminin duvarında asılı olan bir afişte "Gel bir konuş bence affeder" yazıyordu.

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Haber Yorumlarımurat demir:

Din adına yapılan uyarılar dini esaslara uygun olmalı. Niyet iyi ama dil yanlış.

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