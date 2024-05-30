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Giresun'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı

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Giresun'un Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı. Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda A.Ç. gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi. Bulancak Jandarma Komutanlığı ise S.A.'yı yakalayarak tutukladı ve cezaevine gönderdi.

Giresun'un Tirebolu ve Bulancak ilçelerinde dolandırıcılık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar yakalandı.

Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. cezaevine gönderildi.

Bulancak Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada ise, 'Resmi belgede sahtecilik ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. yakalandı. S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bulancak Tirebolu Giresun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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