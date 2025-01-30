Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesi sakinleri, akşam saatlerinde ilçenin büyük bölümüne yayılan koku nedeniyle zor anlar yaşadı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşlar koku nedeniyle, ağız ve burunlarını kapatarak günlük yaşamlarına devam etmeye çalışırken, sosyal medya paylaşımları üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

KÖTÜ KOKU YAYAN GEMİ KIYIDAN UZAKLAŞTIRILDI

Gemlik Körfezi açıklarında demirleyen ve amonyak yüklediği iddia edilen geminin, havalandırma kapaklarını açık bırakması nedeniyle, koku yayıldığı iddia edilirken gemi, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından sahilden uzaklaştırıldı. Açıkta demirleyen geminin kaptanının, 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan ifadesine başvurulacağı belirtildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Karacaali, Küçükkumla ve Büyükkumla sahillerinde hissedilen amonyak kokusuyla ilgili Gemlik Belediyesi'nden de açıklama geldi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mahalle Afet Gönüllüleri ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin yaptığı ölçümlerde, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirterek, "Tüm hemşehrilerimizin içi rahat olsun" dedi.