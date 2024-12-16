Gelin Damat Dergisi 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu
Gelin Damat Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni, Portaxe'de gerçekleşti. Törende, yılın başarılı siyaset insanı ödülünü CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına, Bahçelievler CHP İlçe Başkanı Danış Akpolat aldı. Sosyal sorumluluk alanındaki ödüller LÖSEV, TEGV, TAMEV ve Tema'ya verildi. Haber kategorisinde, "Yılın Haber Sitesi" ödülü ise Haberler.com'a verildi.
Gelin Damat Dergisi tarafından, Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleştirilen Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni, Portaxe'de düzenlenen görkemli bir etkinlikle sahiplerini buldu. İvana Sert ve Burak Törün'ün sunuculuğunda yapılan gece, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından önemli isimleri ağırladı.
Törende yılın başarılı siyaset insanı ödülünü, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adına, Bahçelievler CHP İlçe Başkanı Danış Akpolat aldı. Milletvekili Av. Serkan Bayram, yılın uluslararası barış elçisi ödülünün sahibi oldu. Sosyal sorumluluk alanındaki ödüller ise şu kuruluşlara takdim edildi: Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplumsal Açlıkla Mücadele ve Eğitim Derneği (TAMEV) ve Tema Vakfı.
Ayrıca, Monik İpekel "Türkiye Gönüllüsü Ödülü", Türkan Şerbetçi ise "Başarılı İş Kadını Ödülü"ne layık görüldü. Çağla Şikel, "Now TV Çağla ile Yeni Bir Gün" programıyla Yılın Kadın Kuşağı Programı Ödülünü alırken; Beyaz TV'den Nermin Öztürk ise "Yılın Yemek Programı" ödülünün sahibi oldu.
Haber kategorisinde, Habertürk - Hülya Hökenek yılın haber spikeri ödülünü alırken, "Yılın Haber Sitesi" ödülü ise Haberler.com'a verildi. Mesleki başarı ödülleri ise şu isimlere takdim edildi: Zahide Yetiş, Ebru Yaşar, Kibariye, Wilma Elles, Ece Gürsel, Tuğba Özay, Pınar Eliçe, Pınar Bent, Nur Ertürk, Berna Tan, Ece Pirim ve Fatih Ömercikoğlu.
Sektördeki başarılı 70 firmanın ödüllerini aldığı törende, Yılın Mobilya Markası Kelebek Mobilya, Yılın Düğün Oteli, Hilton İstanbul Bomonti, Yılın Mersin Düğün Oteli Radisson Hotel Mersin, Yılın Etkinlik Mekanı" ödülü ise Portaxe Shine'a verildi.
Gelin Damat Dergisi ve markasının kurucusu Ferhat Muğurtay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dergimizin 21. yılında, ödül törenimizin 7. senesindeyiz. Bu gece ödül alan tüm başarılı firma ve kişileri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gelin Damat markasıyla öncülük ettiğimiz Gelin Damat Dergisi, Gelin Damat ödül töreni, Gelin Damat Fashion Day gelinlik defilesi ve franchise bayiliklerimizin yanı sıra, şimdi de evlilikle ilgili tüm ürün ve hizmetlerin bir arada satışa sunulduğu GelinDamat.com online alışveriş sitesi ve Gelin Damat mağazaları ile daha da büyümeye devam ediyoruz. Markamızın gücüne, vizyonuna güvenerek bu büyüme için şirketimize yatırım yapan ve yapacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Birlikten doğan güç ile hep zirvede olmaya ve en iyisini sunmaya devam edeceğiz"
İŞTE ÖDÜL ALANLARIN TAM LİSTESİ;
NOW TV - ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN -ÇAĞLA ŞİKEL- YILIN KADIN KUŞAĞI PROGRAMI
ÖZGÜR ÇELİK- YILIN BAŞARILI SİYASET İNSANI
BUĞDAY TANESİ - MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM- YILIN ULUSLAR ARASI BARIŞ ELÇİSİ
HÜLYA HÖKENEK - YILIN HABER SPİKERİ
ZAHİDE YETİŞ- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
MONİK İPEKEL- TÜRKİYE GÖNÜLLÜSÜ
BEYAZ TV - NERMİN'İN ENFES MUTFAĞI- YILIN YEMEK PROGRAMI
KİBARİYE- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
TÜRKAN ŞERBETÇİ- YILIN BAŞARILI İŞ KADINI
PINAR ELİÇE- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
EBRU YAŞAR- YILIN KADIN FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI
BERNA TAN- YILIN POPÜLER KINA GECESİ ŞARKISI
NUR ERTÜRK- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
TUĞBA ÖZAY- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
WİLMA ELLES- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
ECE PİRİM- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
ECE GÜRSEL- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
ÇİFTE KUMRULAR WEDDING PHOTOGRAPHY- YILIN DÜĞÜN FOTOĞRAF EKİBİ
AGENTUR PERİ- YILIN ALMANYA DESTINATION ORGANİZASYON FİRMASI
LİYA ALL- YILIN POPÜLER DÜĞÜN MEKANI
KELEBEK MOBİLYA- YILIN MOBİLYA MARKASI
GELİN DAMAT DÜĞÜN DAVET- YILIN DÜĞÜN DAVET SALONU
HİLTON İSTANBUL BOMONTİ HOTEL- YILIN DÜĞÜN OTELİ
SEDA KURT ÖZTÜRK- YILIN DUVAK TASARIM FİRMASI
FUAT PAŞA YALISI- YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI
LÖSEV - LSV DÜKKAN- YILIN HAYAT VEREN ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ
SAHRA ALYANS- YILIN ALYANS FİRMASI
PINAR BENT- YILIN GELİNLİK TASARIMCISI
HABERLER.COM- YILIN HABER SİTESİ
GÜL GÜMÜŞ GÜZELLİK- YILIN MEDİKAL CİLT BAKIM SALONU
RADİSSON HOTEL MERSİN- YILIN MERSİN DÜĞÜN OTELİ
LAİNVİTO DESİGN- YILIN ÇIKIŞ YAPAN DAVETİYE FİRMASI
ELİF RÜZGAR FASHION- YILIN ADANA GELİNLİK FİRMASI
TEGV DÜKKAN- YILIN NİKAH ÜRÜNLERİ ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTESİ
SWAN FASHION- YILIN KARADENİZ BÖLGESİ GELİNLİK MARKASI
DR. ORHAN RODOPLU- YILIN ÇIKIŞ YAPAN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ UZMANI
RAHİME HAUTE COUTURE- YILIN ÇIKIŞ YAPAN MODAEVİ
TEMA VAKFI- YILIN DOĞA DOSTU NİKAH VE DÜĞÜN ÜRÜNLERİ
MARDUK- YILIN ERKEK AKSESUARLARI FİRMASI
DİLAY ÇINAR HAIR STUDIO- YILIN ÇIKIŞ YAPAN KUAFÖR SALONU
FİRDEVS FINDIK GELİN AKSESUARLARI- YILIN TRAKYA GELİN AKSESUARLARI TASARIMCISI
GOLD COUTURE- YILIN ANKARA MODAEVİ
MİNE KILIÇ PHOTOGRAPHY- YILIN DİYARBAKIR DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI
NESLİHAN GÖZEN JEWELRY- YILIN MÜCEVHER TASARIMCISI
MAHİDEVRAN - NAZAN GÜNER- YILIN ÇIKIŞ YAPAN TESETTÜR GELİNLİK FİRMASI
NİRVANA HAIR MAKE UP- YILIN GELİN BAŞI FİRMASI
HÜLYA BAYRAM SAÇ TASARIM SALONU- YILIN TESETTÜR GELİN SAÇI SALONU
FOREVER MARIAGE- YILIN DÜĞÜN FOTOĞRAFÇISI
APRİL DECOR DESIGN- YILIN İZMİR ÖZEL GÜN HEDİYELİKLERİ FİRMASI
FAD&HA TASARIM- YILIN ÇIKIŞ YAPAN GELİN BUKETİ FİRMASI
MİHRİ AŞK- YILIN ADIYAMAN ÇIKIŞ YAPAN GELİNLİK FİRMASI
PODYUM GELİNLİK- YILIN KAHRAMANMARAŞ GELİNLİK FİRMASI
SEVİM İNAN- YILIN TÜRBAN TASARIM EĞİTMENİ
PLATFORMAS- YILIN PODYUM VE DANS PİSTİ FİRMASI
PAPALİNA BALIK- YILIN BALIK RESTORANI
TAMEV- YILIN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
LİFE PARK- YILIN KIR DÜĞÜNÜ MEKANI
ÖZLEM UÇAR- MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ
FATİH ÖMERCİKOĞLU- YILIN POPÜLER KOREOGRAFI
İSTANBULDA EVLENİYORUZ FUARI- YILIN EVLİLİK HAZIRLIKLARI FUARI
ARENA SES IŞIK- YILIN SES IŞIK ORGANİZASON FİRMASI
REMAX TÜRKİYE - HAKAN BUDAK- YILIN GAYRİMENKUL DANIŞMANI
ZE MEDYA- YILIN ÇIKIŞ YAPAN PRODÜKSİYON VE YAPIM FİRMASI
LOCA ORKESTRASI- YILIN ÇIKIŞ YAPAN ORKESTRASI
VİLLASEPETİ.COM- YILIN KONSEPT BALAYI FİRMASI
ASSOS DIONYSOS HOTEL- YILIN BUTİK BALAYI OTELİ
EĞLENCE ORGANİZASYON- YILIN ORGANİZASYON FİRMASI
PORTAXE SHINE- YILIN ETKİNLİK MEKANI