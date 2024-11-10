Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü kapsamında; ilçenin dört bir yanına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün parmaklıklar arkasında olan posterlerini astı. Büyük tepki çeken hareketin ardından belediye o pankartları kaldırarak ay yıldızlı Atatürk resmini astı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor.
ASILAN PANKART TEPKİ ÇEKTİ
Gelibolu Belediyesinin anma için astığı afişler ise büyük tepki çekti. Çanakkale Savaşları açısından büyük öneme sahip Gelibolu ilçesinde belediye tarafından ilçede 10 Kasım Atatürk'ü anma vesilesiyle ilçeye asılan Atatürk pankartı tepki çekti.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Atatürk'ü demir parmaklıklar arkasında gösteren resmiilçeye asıldı. Belediye gelen tepkilerin ardından o pankartı kaldırarak ay yıldızlı Atatürk resmini astı.