"Gecenin Ucunda" dizi setinde saldırı! Çalışanları, rambo bıçağı ve satırla kovaladılar
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Kartal'da Gecenin Ucunda dizisinin çekim hazırlıkları esnasında mahalle sakinleri ile set ekibi arasında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi ile seti basan gençler ellerindeki rambo bıçağı ve satırla çekim ekibini kovaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal'da "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve rambo bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı.
NESLİHAN ATAGÜL SETE GELMEDİ
Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı. Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.