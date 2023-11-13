Gaziantep'te Sokak Kavgasında Maganda Kurşunuyla Ağır Yaralanan Selçuk Dayan'ın Durumu Kritik

Gaziantep'te sokakta iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşun dükkanın önünde bekleyen Selçuk Dayan'ın şah damarına isabet etti. Dayan ağır yaralanırken olay anı iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananlara tepki gösteren Dayan'ın ailesi magandaların en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 11 Kasım 2023 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte alışveriş yoğunluğunun had safhada olduğu caddede iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri ise kavga esnasında dükkanın önünde bekleyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan Selçuk Dayan'ın (29) şah damarına isabet etti.

Maganda kurşunuyla şah damarından vuruldu

Dayan, olay sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşlı verirken o anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Selçuk Dayan'ın iş yeri önünde dururken çevredeki vatandaşların bir anda sağa sola kaçışması ve bu sırada Dayan'ın vurulma anları yer aldı. Dayan'ın vurulduktan sonra boğazını tutarak acıyla kıvranma anları, çevredeki vatandaşların yardıma koşması ve yerdeki kanlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaşam savaşı veriyor

Olay sonrası ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Dayan, yaşam savaşı veriyor. Yaşananlara isyan eden Dayan'ın ailesi ise magandaların en ağır cezayı almasını istedi.

"3 günde 3 defa kalbi durdu, oğlum ölümle pençeleşiyor"

Anne Felek Dayan, "Benim oğlum 3 gündür ölümle pençeleşiyor. Babaları 9 yıl önce vefat etti. Oğlum dükkanın önünde otururken maganda kurşunu isabet etmiş. 3 günde 3 defa kalbi durdu kalbini çalıştırdılar. Şuan halen ölümle pençeleşiyor. Durumu halen kritik, olay günü bana çocuklarım vurulduğunun bilgisini verdi. Ameliyat oldu ama durumu halen kritik" dedi.

"Bu tür olaylara bir an önce çözüm bulsunlar"

Yetkililere seslenen anne Dayan, "Bu tür olaylara bir an önce çözüm bulsunlar. Benim çocuğumun suçu günahı yok. Dükkanının önünde oturduğu yerde kurşun gelip isabet ediyor. Oğlum vurulduktan sonra kuş gibi parpazlıyor. Cumhurbaşkanımıza ve emniyet ekiplerimize sesleniyorum buna bir çözüm bulun" ifadelerini kullandı.

"Çarşı merkezimiz Teksas'a döndü"

Olay anları anlatan ve o sırada Selçuk Dayan ile birlikte dükkanın önünde bulunan Vahit Ekici ise "Çarşı merkezinde böyle olaylar olabilir mi? Bu ben değil başkası da olabilirdi. Çarşı merkezimiz Teksas'a döndü. Olay iki grubun birbirlerine ateş etmesiyle gerçekleşiyor. Biz olayı görmedik, dükkanın önünde dururken gelen kurşun kardeşimize isabet etti. Ben de o an olay yerindeydim. 2 saniye önce o kurşun bana da gelebilirdi ben onun önündeydim. Birlikte oturuyorduk yanımızdaki arkadaşımız Selçuk'un vurulduğunu fark etti. Biz Selçuk'un şaka yaptığını sanıyorduk. Zaten kanı gördükten sonra deliye döndük. Adamlar hiç bir şey olmamış gibi halen çatışıyorlar, ateş ediyorlar. Var mı böyle bir şey ya, çarşıda merkezde ve o kalabalıkta birbirlerine ateş edecekler" dedi.

"Şu an Selçuk'un durumu kritik ölümle pençeleşiyor"

Yetkililere çağrıda bulunan Ekici, "Artık bu olayların üzerinde dursunlar. Tek istediğimiz bu. Çarşı merkezinde olabilecek şeyler mi bunlar? Gaziantep'in çarşısında, merkezinde, o kalabalığın ortasında olabilecek şeyler mi bunlar? Tüm yetkililere sesleniyorum. Şuan Selçuk'un durumu kritik, ölümle pençeleşiyor. O kadar kör kurşuna giden çok insan oldu" diye konuştu.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ve geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP