Gaziantep'te Sahte Rapor Pazarlığı Yapan Doktor Tutuklandı

Gaziantep'te Sahte Rapor Pazarlığı Yapan Doktor Tutuklandı
Güncelleme:
Gaziantep'te bir doktorun para karşılığı sahte rapor düzenlediği anlar kameraya yansıdı. Operasyon sonucu yakalanan doktor ve üç kişi tutuklandı. Görüntülerde doktorun hastalıklara göre rapor yazması ve pazarlık yapması dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda para karşılığı sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şahıs yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 129 adet fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

Doktorun hastalarla rapor ve ilaç için fiyat pazarlığı saniye saniye kamerada

Yakalanan kadın doktor M.T.'nin rapor yazması için muayeneye gelen hastalarla pazarlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın doktorun, hastalara 'para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam', 'ben sana rapor veriyorsam karşılığında paramı alırım' demesi ve 'normalde 150 ama senden 100 alırım' diyerek fiyat pazarlığı yapma anları şok etti.

Görüntülerde şok üstüne şok: İsteğe göre hastalık yazmış, parayı bilgisayarın altına saklamış, soruşturma açanları tehdit etmiş

Görüntülerde, doktorun bazı hastalara 'ishal', bazı hastalara 'bronşit' gibi hastalıkları rapora yazacağını söylemesi ve kendisiyle ilgili soruşturmadaki bir hakimle ilgili, 'benimle uğraşmasınlar, zaten onun icabına bakacaklar' demesi de dikkat çekerken, aldığı sahte rapor paralarını bilgisayarının altına saklaması anbean yer aldı.

Doktor ve 3 şüpheli tutuklandı

Gözaltındaki yasal işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden aralarında doktor M.T.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanırken 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
