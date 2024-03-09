Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Otomobilin Altında Kalarak Yaralanan 16 Yaşındaki Çocuk

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak metrelerce sürüklenen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARN 076 plakalı otomobil, dönüş yapmak isterken kontrolden çıktı. Otomobil, 16 yaşındaki Mustafa D.'yi altına alarak bir apartmanın bahçesine savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalarak metrelerce sürüklendikten sonra ağır yaralanan çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP