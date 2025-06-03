Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok

Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok
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Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları 10'uncu günde de devam ediyor. Havadan, karadan ve Fırat Nehri'nde arama çalışmaları devam ederken henüz bir ize rastlanmadı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok

10 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR

Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularının 10 gündür sürdürdüğü aramalara havadan da İHA ve dron ile destek sağlanıyor. Ekipler Fırat Nehri'nde de su altı ve su üstü aramalarda küçük çocuğa ait bir iz arıyor. Onurcan'ın kaybolduğu kırsal Hasanoğlu Mahallesi ile çevresindeki 200 kilometrekarelik alanda günlerdir çalışma yapan ekipler, gece de arama faaliyetlerini termal kameralarla destekliyor.

Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok

HİÇİR İZ YOK

Aramalarda, hassas burunlu iz takip köpekleri de kullanılıyor. Onurcan'ı bulmak için sürdürülen çalışmalarda henüz bir ize rastlanmazken, ailesi gelecek iyi haberi bekliyor.

Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok

Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok

Gaziantep'te kaybolan otizmli Onurcan'dan 10 gündür iz yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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